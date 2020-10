Rusland zit met het probleem dat het geen van beide partijen van zich wil vervreemden, maar kan hiermee wel druk zetten op de pro-westerse Armeense regering en de de gasmarkt concurrerende Azeri. De dreiging van een Armeense aanval op de pijplijn richting Turkije zal ze in Baku aardig zenuwachtig maken. Dreigen de Armeense kerncentrale te raken zal internationaal teveel complicaties opleveren om dat als vergelding uit te voeren. Iran heeft al gedreigd Azerbaijan aan te vallen wegens afzwaaiers en oud zeer. Iran verkoopt ook wapens aan Armenië, wat er op gaat lijken dat Israël en Iran daar een proxy-oorlogje spelen om hun wapentuig te testen.

En wat Turkije's reden betreft, kan ik me hier wel in vinden:

"Through its intervention in the southern Caucasus, Turkey is seeking to create leverage over Russia in Libya but above all in Syria. Turkey’s “basic logic,” Oskanian concluded, is, “If you meddle in my backyard, I’ll meddle in yours.”

