Hey kijk nu. Onderstaand onze Toyota's op naar Manbij! Bedoeld als 'non-lethal assistance' aan 'gematigde groepen' waarvan MinBuz Blok héél goed wist dat ze door helemaal niet zo gematigde groepen gebruikt worden voor "combat and support missions". Of het echt letterlijk onze 12 Toyota's zijn weten we natuurlijk niet, maar daar gaat het niet om. Dezelfde groeperingen die Nederland steunde, o.a. de aan Al-Qaida gelieerde Sultan Murad Brigade, staan waarschijnlijk vanavond al opgesteld in de voorste linies van de invasie. De verwachting is dat de invasie begint zodra alle Free Syrian Army-rebellen naar de voorlinie vervoerd zijn.

Ondertussen zien IS-sleeper cells hun kans rijk in hun voormalige Noord-Syrische hoofdstad Raqqa. Drie zelfmoordaanslagen en langdurige vuurgevechten tegen de Koerdische SDF-posities. Exact twee jaar geleden met hand en tand door de Koerdisch-Amerikaanse as van IS bevrijd, en straks dus overgeleverd aan Erdogan/FSA's genade. En wat nu als die FSA-elementen IS-gevangenen eerder bereiken dan de Turken. Er is geen enkele garantie dat ze hen niet gewoon vrijlaten, of die IS-strijders zich zelfs bij hen laten voegen, waarna ze voor altijd van de detentie-radar verdwijnen.

Maar goed, nu reist natuurlijk ook de vraag. Wat doen Assad/Iran/Rusland tegen deze invasie van een grondgebied dat volgens Assad nog gewoon van Syrië is? Al zijn er dan ook weer berichten dat de eerste Turkse luchtaanval op SFD-posities langs het uiterste Oosten van de grens gecoördineerd was met de Russen, en dat de Russen de Koerden zelf vanuit het zuiden aan gaan vallen. De Moscow Times schreef eind augustus al dat Rusland zich mengt omdat wanneer de Koerden niet meer op Amerikanen kunnen rekenen "ze zich tot Rusland richten", wat Rusland een sterke hand geeft in het afdwingen van een toenadering tussen Koerden en de Assad-regering, om een verenigd Syrië in stand te houden.

UPDATE: Erdogan lanceert invasie Noord-Syrië.

Wel ja, onze Toyoya's!

The amazing @FoxXudosi posted recently some pictures of an emigrant fighter somewhere in northwestern #Syria. I noticed that he wore a special patch, featuring the Islamic shahāda in a unique calligraphy. Below it, the name "Tanẓīm Qāʿida al-Jihād ʿalā Arḍ al-Shām" pic.twitter.com/aHieuO7N5p — Omer Sayadi (@MENAsymbolism) October 7, 2019

Turkije ziet IS helemaal niet echt als vijand joh

Trump vertrouwt Erdogan IS-gevangenen toe

Live met de Russen!