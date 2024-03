Breaking down "Operation Shovel", the Chosen Company assault on a Russian trenchline near Pervomaiske, Ukraine. August, 2023.

Voor wie wel klaar is met de takes van Rafael van der Vaart dat Donyell fucking Malen de beste speler ter wereld wordt. Of Roland 'Tripod' Scholten die samen met Co 'Kredietplan' Stompé ons allemaal uitlegt dat je de dubbeltjes moet gooien, maar ook de tripletjes. Dit is analyse op het hoogste niveau, bij leven en dood: een podcast met POV-video's van het front in Oekraïne, met commentaar van Wayne Hallatt, een Canadees die knokt voor de Chosen Company in Oekraïne, een groep Engelssprekende vrijwilligers, idioten, levensmoeie machines en leipo's die actief zijn in de 59ste Brigade. Maar belangrijker nog, Hallatt is 'PKM Machine Gunner'. Enfin, in de videootjes boven en onder vertelt hij over zijn ervaringen aan het front, als onderdeel van een show van het gruwelijke Funker530. Wat een oorlog. Wat een kutzooi.