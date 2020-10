Negen Europese landen hebben controles ingesteld op wapenverkopen aan Turkije: Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en het VK hebben allemaal - samen met Canada - aangekondigd dat ze de goedkeuring van wapenexportvergunningen voor Turkije stopzetten of beperken.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft gezegd dat Groot-Brittannië wapens aan Turkije zou blijven verkopen, maar geen nieuwe exportvergunningen zou verlenen voor wapens die zouden kunnen worden gebruikt bij militaire operaties in Syrië.

Duitsland en Spanje hebben gezegd dat hun embargo's alleen van toepassing zijn op nieuwe contracten.

De Europese Unie heeft geen officieel wapenembargo voor de hele EU goedgekeurd, hoewel de ministers van Buitenlandse Zaken hebben afgesproken "sterke nationale standpunten in te nemen met betrekking tot hun wapenexportbeleid naar Turkije".

In de periode 1991-2017 was Turkije de op vier na grootste importeur van grote wapens ter wereld.

Turkije vertrouwde historisch gezien op zijn NAVO-bondgenoten in de Verenigde Staten en Europa voor zijn defensie- en veiligheidsbehoeften.

De VS was de grootste exporteur van wapens naar Turkije, met 60% van de totale invoer tussen 2014 en 2018.

Van de Europese landen waren Frankrijk, Spanje en het VK de belangrijkste leveranciers.

Bron: BBC

