Onrustig he. Hier dag 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 en 7 .

Bovenstaand eindelijk weer wat Armeense VICTORIE. Saai wel verder, want geen Azerische drone-filmpjes vandaag. Misschien zijn de doelwitten op. Een paar opmerkelijke ontwikkelingen dan, want Turkije's Grijze Wolven (wiki) lijken nu ook defnitief gespot op de grond aan Azerische zijde (zie na de breek). Daar tegenover staat dat de Koerdische YPG/PKK zich nu aan de Armeense zijde tegen de Azeri's en Turken aan LIJKT te bemoeien, maar meerdere bronnen betwijfelen de echtheid van dit 'onderschepte' audiofragment.

Ook de president van alle Syriërs Assad laat zich inmiddels gelden, en noemt de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan een conflict dat "door Erdogan gestart is". Die pro-oorlogfeesten in een Armeense wijk in Turkije voelt verder ook wel brisant, en Turkije wil ondertussen niks weten van een staakt-het-vuren omdat dit "al 30 jaar niets oplevert".

Verder is er enorm veel gesteggel over en weer omtrent het beschieten van burgerbevolkingen. Armenië claimt dat de Azeri's het doen en vice versa, te vermoeiend om echt aandacht aan te besteden maar zie argumenten van beide kanten in filmpjes na de breek.

Armenië meldt dat er de afgelopen 10 dagen bijna 200 van hun militairen en 24 burgers gedood zijn, 124 anderen raakten gewond. Het aantal slachtoffers aan Azerbeidzjaanse zijde blijft een mysterie, maar nieuwe beelden als deze van tientallen gedode soldaten geven een vermoeden. En ook graag een moment stilte voor Onze Jongens, want die hebben het ook niet makkelijk daar, weer 40 lichamen (video) terug naar Syrië gestuurd, eergisteren nog 50.

Heeeyyy de Wolven

Heeeeyyy nog meer Turreke

Brisant buurtfeestje

Overrun

shellz

Waarom Armenië geen burgerbevolkingen kan beschieten, aldus Armenië

Vermeende beelden van de vermeende aanval die Armenië ontkent

Mooie uitleg uit 2016 over hetzelfde conflict