M'n oudere zus was minder mooi en had altijd van die medische klachten die niet te meten waren met instrumenten. Zoals migraine, o wat had ze dat dikwijls. Of menstruatieproblemen. En toen er opeens een tv-serie was over bekkenbodem dinges had zij die ook gelijk. Maar als er eens een leuke vent voorbij kwam waren alle klachten verdwenen. Het was puur voor de aandachttrekkerij om wat te hebben.

Ik heb een heleboel verkeringen gehad tot ik eindelijk een vriendin had die niet die klachten had. Daar ben ik dan mee getrouwd al ruim voorbij de 37 jaar. En ze heeft geen dikke reet maar het mooiste kontje, alle kerels kijken naar haar om, en geen opgevulde tieten, dat is coir paupervolk. Die zien er niet uit na hun 40e, uitgezakte kwarktassen. Ik mot daar niks van hebben. Gewoon puur natuur. En ze heeft ook geen tatoeages.