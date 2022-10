De bodem van de munitievoorraad van Europa is al in zicht, Amerika nadert de minimum strategische voorraad.

Europa wacht bovendien een zware periode van recessie.

Verder beginnen er in Amerika steeds meer negatieve geluiden te klinken over de kosten en de zin van deze oorlog evenals in Rusland waar de toekomst het op zijn zachtst gezegd ook niet florissant uitziet.

De vraag is hoe lang dit over en weer kan blijven gaan en wie in staat is om de partijen aan tafel te krijgen.

Er zal hoe je het went of keert toch een keer onderhandeld moeten worden, want een overwinning van de ene of andere partij is voorlopig uitgesloten ervan uitgaande dat er geen nucleaire opties worden gebruikt.