1 dag training. Soms probeer ik mij dat voor te stellen, zoiets. In dit geval dus: training voor oorlog in één dag. Dus je wordt afgehaald of moet je ergens melden, en dan sta je met mensen die je niet kent in één rij. (Als vrouw begint hier het eerste automatisme: informatieverwerking omtrent de vragen: hoeveel mannen in de rij, hoeveel vrouwen, en hoe oud/overheersend zijn die mannen?) Binnen zeer afzienbare tijd (+/-2 uur) heb ik honger, en/of moet ik naar de WC. Ik kan niet goed tegen drukte, harde geluiden, veel mensen bii elkaar, en al helemaal niet tegen pijn en bloed. En met vreemden in een kamer slapen is iets wat ik mij niet eens voor kan stellen (niet meer, iig, als kind op de camping met veel anderen kinderen was dat anders). En dan hebben we het nog niet eens over buiten slapen. Hoe gáát zoiets nou? Wie zorgt voor het eten? En waar kun je je wassen, en waar naar het toilet? Ik vind het toch heftig. En vrees dat ik er niks van zou bakken.