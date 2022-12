: Juist. Dat laatste. U herinnert zich nog de opstand en de beelden van diverse voertuigen uit Rusland naar Wit Rusland. Een zelfde onderdrukkingsstructuur als in Rusland is de inzet. En de structuur ligt er eigenlijk al: mooi neergezet door Lukashenko. En let op: In het o zo beschaafde Duitsland waren er relatief maar weinig Gestapo et al. nodig om het merendeel van de mensen in Duitsland onder de knoet te houden. Mensen waren te angstig en meegaand. Dat is niet veranderd. Nergens. Ook niet hier in N.L. Landia (tot een bepaalde grens).

Als daar wat gaat gebeuren en het wordt Oekraine te moeilijk, verwacht ik zelfs nog een actie vanuit Polen richting Witrusland, echter ik verwacht slechts halfslachtig werk uit het Noorden, met uiteindelijk ook daar een implosie, wat nu langzaam in Rusland plaats vindt.

De USA wil dit allemaal laten gebeuren, samen met Europa en de Oost-Europeanen aan het front aangezien zij nog een levende herinnering hebben van de bezetting en onderdrukking (zij weten het nog). De mensen van de tweede wereldoorlog zijn er nauwelijks meer, alleen de nazaten, die geen 'actieve herinnering' meer hebben van die ellende. Dus, daar gaan we weer, Europa als vanouds. En China, China baalt want die heeft Rusland aan haar tiet hangen. Lijkt goedkoop, is echter heel duur.