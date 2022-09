De Youtuber 'Bald and Bankrupt' blijkt intussen niet alleen uit Wit-Rusland te zijn gegooid, maar zeer recentelijk ook uit Rusland. En, voorgoed als je wat de beste man zelf vertelt, mag geloven. En dit, voor iemand die altijd júist nog oprecht enthousiast was en is, over beide landen. Maar de Russen doen intussen wel huilie huilie dat (Rijke) Russen straks Europa niet meer in kunnen. Want boehoehoe stom, gemeen, etc. Gefeliciteerd ukkels, daar gaat positieve reclame van buitenaf voor jullie zelf die hard nodig is.