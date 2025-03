EN DAN NU over naar het Witte Huis (en het Kremlin) voor updates over het meest historische telefonisch contact sinds die keer dat Balkenende met Jan Smit sms'te over de breuk met Yolanthe. Voor het het telefoontje tussen Trump en Poetin was 2 uur vrijgemaakt in de presidentiële agenda, dus er is ongetwijfeld veel besproken. Trump kondigde van tevoren aan dat het zal gaan over "land" (Oekraïens land), "power plants" (Oekraïense energiecentrales en met name Zaporizja) en "dividing certain assets" bij een wapenstilstand in Oekraïne. Oftewel: waar de nieuwe lijnen getrokken zullen worden. Andere hete hangijzers zoals een vredesmacht in Oekraïne de ja de nee, zouden al afgehandeld zijn. zullen Het laat zich allemaal lastig voorspellen. Wat precies de uitkomst van het telefoongesprek zal zijn, en wat we daarvan te weten zullen komen, is de vraag. Wat het ook gaat zijn, u leest het HIER.

ONDERTUSSEN: Duitsland laat schuldenrem los voor defensie-uitgaven

Update 17:57 - gesprek zit erop, aldus NBC. We wachten in spanning af.