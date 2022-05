En nu komt ook Zweden over de brug. Bovenstaand de toespraak van gisteravond door Zwedens premier Magdalena Andersson, waarin ze op het einde Engels spreekt. Samenvatting: na 200 jaar militaire neutraliteit is het wel mooi geweest want Rusland is gewoon echt niet te vertrouwen, dus we zullen samen met Finland het NAVO-lidmaatschap aanvragen. Helder! Hen wacht een warm en spoedig welkom en ook Turkije gaat uiteindelijk niet dwarsliggen.

Rusland uiteraard weer over de zeik, maar ja, dit is gewoon hun eigen schuld en dan vooral van hun eigen literatuur. De Russische deputy MinBuz noemde de aangekondigde Zweedse en Finse toetreding vanochtend "Alweer een grove vergissing met verstrekkende gevolgen". Zal wel.

En wat willen ze precies doen dan? Ze worden al van de kaart geveegd door een niet-NAVO-land dat door de NAVO voorzien wordt van wapens en inlichtingen. Wat verwachten ze dan te kunnen maken in een conventionele oorlog tegen de NAVO zelf?

Uiteraard hebben ze eigenlijk alleen nog hun nucleaire troef en die hoor je daar dan ook bijna dagelijks, zowel van Poetin & Co als op de staats-tv. En ook gister was het weer raak op hun NPO: "Their official reason is fear. But they’ll have more fear in Nato. When Nato bases appear in Sweden & Finland, Russia will have no choice but to neutralise the imbalance & new threat by deploying tactical nuclear weapons."

Nou, Finland, in dat geval staan we achter jullie. Zo'n 1.550 kilometer achter jullie.

Update: Rusland stuurt minstens zeven Iskander mobiele ballistisch raketsystemen naar de Finse grens te Vyborg.

Update: Zweden vraagt officieel NAVO-lidmaatschap aan.

Update: Putin zou vandaag gezegd hebben dat "NATO expansion is artificial. Russia has no problems with Finland and Sweden, so their entry into NATO does not pose an immediate threat. Russia's response to the entry of Finland and Sweden into NATO will depend on the expansion of the alliance's infrastructure".

