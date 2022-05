En aangezien de NAVO al meermaals heeft gesteld dat Finland een warm welkom krijgt bij aanvraag, is dit een gedane zaak. Die leuke MinPres en haar president: "Finland must apply for NATO membership without delay. We hope that the national steps still needed to make this decision will be taken rapidly within the next few days."

Nou, welkom, Finnen. En je hoort eigenlijk nooit wat over ze, maar het is dus best een bijzonder clubje dat zich in tegenstelling tot andere Europese legers, altijd is blijven richten op het terugslaan van een conventionele of hybride Krim-achtige Russische invasie, in plaats van crisismanagement gericht op kleinere eenheden. En dat zie je terug in de cijfers.

Finland heeft een staand professioneel leger van 12.000 man. Maar daar bovenop heeft het hoog gemotiveerd dienstplichtig leger, waardoor de Finse strijdmacht bij totale mobilisatie uit maar liefst 280.000 man bestaat. Eenderde van de goedgekeurde mannen is daar reservist en die makkers bemannen nogal wat geschut: "With an arsenal of 700 howitzers, 700 heavy mortars and 100 multiple rocket launchers, Finland has the largest artillery capability in western Europe." En dan heeft het ook nog eens 239 Leopard tanks, en tussen de twee- en vierduizend snipers met een portretje van Simo Häyhä aan hun vizier.

Succes RUSLAND.