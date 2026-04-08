Alles alweer pais en vree? Nee, dat nog niet, niet helemaal. Her en der zijn nog wat schermutselingen waar te nemen, maar dat hoort bij een pril staakt-het-vuren in het Midden-Oosten. Bovendien is er helemaal geen staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah, waar Iran weer woest over is. Dus wie de oorlogsbeelden mist kan terecht in Libanon waar Israël in 10 minuten(!) de grootste aanval sinds het begin van Operatie Harry's Brul zegt te hebben uitgevoerd, waarbij honderden Hezbollah-strijders zouden zijn getroffen. Ondanks dat geweld bevindt de wereld zich natuurlijk wel in veel rustiger vaarwater dan afgelopen nacht, toen het einde der tijden nabij leek. En ziet, er is inmiddels een deal, er komen nadere onderhandelingen en de Straat van Hormuz zal, zoals het er nu naar uitziet, donderdag of vrijdag worden geopend, hoewel er al volgens Iraanse staatsmedia al een schip doorheen is gevaren en het op het moment nog de vraag is of Iran er tol gaat heffen of dat een joint venture, vermoedelijk onder Trumps toezicht, tol gaat heffen in de Straat. Trump kijkt hoe dan ook vast vooruit, richting de 'samenwerking' met Iran om de laatste restjes diep begraven uranium en radioactief afval de grond uit te peuren. Iran mag dan nooit meer urianium verrijken. En dan is er een duurzame vrede. Toch? TOCH??

Goed, ook in vredestijd blijven we de ontwikkelingen volgen, dus gaan we snel weer live.

Update 16:39 - Iran zegt zich terug te trekken uit het bestand met de VS als Israël doorgaat met aanvallen op Libanon.

Update 16:42 - De Pakistaanse premier Sherif, bemiddelaar in het conflict, dringt er bij de partijen op aan terughoudend te zijn en zich te houden aan het staakt-het-vuren.

Update 16:45 - Trump heeft tegen PBS gezegd dat Hezbollah geen onderdeel is van het staakt-het-vuren en dat de Israëlische aanvallen losstaan van de deal. Volgens de Pakistanen en Iran is Hezbollah dus wél onderdeel van de deal.

Update 16:47 - In gesprek met de New York Post zegt Trump dat het nog niet zeker is dat JD Vance de Amerikaanse delegatie zal leiden tijdens de onderhandelingen over een duurzame vrede. Zou volgens hem te maken hebben met veiligheidsgedoe. Schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff zijn wel weer van de partij.

Update 16:50 - Volgens Iraans staatsmedium Fars ligt het verkeer in de Straat van Hormuz weer stil wegens wat wordt genoemd een schending van het staakt-het-vuren, waarover Trump dus zegt dat Libanon daar niet onder valt vanwege Hezbollah.

Update 17:03 - Iran dreigt schepen die door de Straat van Hormuz gaan te vernietigen, zo meldt Reuters.

Update 17:36 - Erdogan maant Trump gebruik te maken van dit momentum en snel een vredesakkoord uit de grond te stampen. Waarvan akte.

Update 17:45 - Verdrietig! Khamenei is vandaag 40 dagen dood, wordt feestelijk herdacht.