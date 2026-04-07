Trump heeft natuurlijk wel vaker gedreigd, wel vaker een ultimatum gesteld en wel vaker grote woorden gebruikt, maar hee als de president van de Verenigde Staten een Truth post waarin hij richting Iran dreigt dat een hele beschaving kan worden vernietigd als de Straat van Hormuz niet voor 20:00 uur EST (02:00 uur Nederlandse tijd) geopend is, ja wie zijn wij dan om de situatie NIET te monitoren? De Amerikanen lieten maar weer eens zien waartoe ze in staat zijn met de wonderbaarlijke redding van de boordschutter van een F-15 en met het bombarderen van bunkers, radar-installaties en munitie-opslaglocaties op het belangrijke olie-eiland Kharg, toch is een complete beschaving vernietigen net even iets anders. Vanavond voerde Trump aan de telefoon met Fox News de druk nog wat verder op door te zeggen dat '8 p.m. is happening' en dat als dat punt bereikt wordt 'there is going to be an attack like they have not seen'. Hij deed dat overigens met het voorbehoud dat er nog dingen kunnen veranderen als er iets concreets wordt voorgesteld in de onderhandelingen met Iran. Prompt verscheen er een bericht op Axios over 'vooruitgang' die zou zijn geboekt. Wat er vannacht nou precies staat te gebeuren is derhalve allerminst duidelijk. In ieder geval wordt door het Witte Huis ontkend dat er kernwapens zullen worden gebruikt, mogelijk worden wel grootschalige bombardementen op energiecentrales en infrastructuur (zoals deze klapper) uitgevoerd. De Pakistaanse premier Sharif doet vanavond nog een laatste poging het naderend onheil te stoppen en vraagt Trump de deadline met twee weken te verlengen en vraagt Iran de Straat van Hormuz gedurende die twee weken te openen als blijk van goede wil.

Goed, we zullen zien. Of niet.

Update 22:02 - Trump heeft Fox News laten weten hij momenteel in 'heated negotiations' zit met Iran.

Update 22:06 - Fox News vroeg Trump ook naar Pakistans voorstel om de deadline te verlengen maar daar gaat Trump niet op in. Wel zegt hij over de Pakistaanse premier: "I can say this - that I know him very well. He's a highly respected man, all over." Trump is dus nog aan het nadenken over een nieuwe Truth post.

Update 22:12 - Volgens The Wall Street Journal, dat zich baseert op Amerikaanse en Arabische bronnen, ligt de focus in de onderhandelingen nu op de voorwaarden voor een verlenging van de deadline en niet meer op een staakt-het-vuren-deal.

Update 22:16 - Toch te significant om alleen in het vorige liveblog te laten staan en hier niet meer te noemen, dus hier nogmaals: de IDF heeft vanavond gewaarschuwd dat de aanvallen op Israël in de komende uren kunnen toenemen.

Update 22:19 - Een hoge Iraanse functionaris laat Reuters weten dat Iran klaar is voor zowel oorlog als vrede. Wat een geruststelling!

Update 22:22 - Ondertussen is Lil Kleines deadline aan de snotneuzen die voor een incident bij zijn huis zorgden ook al verlopen - hoor je niemand over! Vooralsnog geen beelden van de snotneuzen online.

Update 22:30 - Trump vertelde NBC dat het ‘totally illegal’ is om, zoals Iran doet, mensen als schild om de energiecentrales te positioneren. "They’re not allowed to do that," zei hij daarover, met een Trumpiaans beroep op DE SPELREGELS. En over zijn dreigement wilde hij alleen nog kwijt: "you'll have to figure that out."

Update 22:37 - Ook Iran kan dreigen: het commando van de strijdkrachten zegt dat het het de aanvallen op de Israëlische en Amerikaanse militaire, veiligheids- en economische infrastructuur in de regio zal intensiveren.

Update 22:39 - De Iraanse Aluminium Company in Arak is zojuist getroffen door Israëlische/Amerikaanse luchtaanvallen en staat derhalve in de fik.

Update 22:47 - Op staatsmedium ISNA wordt gejubeld dat 'de bevolking van Iran' vandaag de frontlinie vormt. Terwijl mensen dus door de Garde worden gedwongen bij energiecentrales te staan als tot menselijk schild gemaakten.

Update 22:57 - CNN meldt op basis van een bron uit de regio dat er 'good news' wordt verwacht vanavond met mogelijk een deal op komst. Wat die precies behelst is nog niet bekend.

Update 23:03 - De verantwoordelijke Pakistaanse bemiddelaar die de onderhandelingen op het hoogste niveau zou leiden is: de Pakistaanse legerchef Asim Munir.

Update 23:07 - Ondertussen haalde de Nederlandse MinBuZa Berendsen de banden aan met Afrika Cup-winnaar Marokko.

Update 23:10 - In het Qatarese Al-Araby wordt op basis van een Iraanse bron gemeld dat Iran zou neigen naar het sluiten van een deal met de VS over een wapenstilstand van 2 weken, zoals voorgesteld door de Pakistaanse bemiddelaars.

Update 23:13 - Er is een grote exodus gaande uit Teheran, de grootste sinds het begin van de oorlog volgens The New York Times.

Update 23:26 - Saudie-Arabië zegt 5 Iraanse ballistische raketten te hebben neergehaald.

Update 23:33 - De Iraanse ambassadeur in Pakistan schrijft op twitter in zijn beste Engels: "As of now, a step forward from critical, sensitive stage ... In the next stage, respect and comity should be replaced by rethorics and redundancy. Stay more tuned..."

Update 23:37 - CENTCOM deelt een plaatje van een Iraanse scheepswerf die werd gebruikt door de marine van de Garde van voor Amerikaanse aanvallen en een plaatje van na de aanvallen. Zoek de verschillen!

Update 23:40 - Ook bij Al Jazeera worden positieve signalen vanuit Iran gemeld aangaande het Pakistaanse voorstel. Echter: nog niks definitiefs.

Update 23:42 - Het Witte Huis post op Twitter een foto van Trump begeleid met de tekst: "Iran's decades of terrorism won't continue under President Trump."

Update 23:45 - CBS News meldt dat de onderhandelingen over een staakt-het-vuren gaande zijn en dat JD Vance (vanmiddag nog bij Orbán) aan die onderhandelingen deelneemt, net als de Pakistaanse premier.

Update 23:53 - JD Vance dus vanuit Hongarije met z'n mond vol goulash.

Update 23:58 - In Qatar krijgen alle scholieren tot het einde van de week oorlogvrij.

Update 23:59 - Er wordt gebeld, meer gebeld en ontiegelijk veel gebeld in het Midden-Oosten.

Update 00:00 - Nog twee uur tot Trumps deadline afloopt en het lijkt erop dat er toch gewoon een dealtje wordt gesloten met als uitkomst twee weken uitstel, een mogelijk staakt-het-vuren terwijl de onderhandelingen over een grotere vredesdeal doorgaan en een geopende Straat van Hormuz.

Update 00:12 - Volgens het Israëlische channel 12 hebben de VS en Israël onderling al uitgemaakt wie welke doelen aanvalt als de onderhandelingen op niets uitdraaien.

Update 00:16 - Als u nu naar buiten kijkt en de maan vindt dan kunt u zien wat de Artemis-astronauten niet konden zien toen ze langs de achterkant van de maan sjeesden.

Update 00:20 - Al Jazeera meldt dat er nog steeds wordt onderhandeld over het Pakistaanse voorstel en dat een regionaal staakt-het-vuren ook op tafel ligt.

Update 00:27 - 'Wat gaat de tijd toch snel' zong Borsato ooit, dat ging niet over het aftellen tot Donalds Deadline weten we nu.

Update 00:30 - EU-diplomaten in het Midden-Oosten hebben berichtjes ontvangen dat ze dichtbij schuilkelders moeten blijven vannacht, zo zag Faytuks Network.

Update 00:35 - Jaaaa nog voor de deadline hebben we een Truth van Trump, hierna integraal te lezen voor de liefhebber. Belangrijkste punt: Op basis van de gesprekken met Pakistan is Trump bereid tot een staakt-het-vuren voor de duur van twee weken mits Iran instemt de Straat van Hormuz in die twee weken open te houden. "Based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir, of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran, and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the COMPLETE, IMMEDIATE, and SAFE OPENING of the Strait of Hormuz, I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of two weeks. This will be a double sided CEASEFIRE! The reason for doing so is that we have already met and exceeded all Military objectives, and are very far along with a definitive Agreement concerning Longterm PEACE with Iran, and PEACE in the Middle East. We received a 10 point proposal from Iran, and believe it is a workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran, but a two week period will allow the Agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America, as President, and also representing the Countries of the Middle East, it is an Honor to have this Longterm problem close to resolution."

Update 00:50 - All eyes on de Straat van Hormuz.

Update 00:52 - Iran heeft meteen ballistische raketten afgevuurd op Israël.

Update 00:54 - Volgens het Witte Huis is ook Israël akkoord met twee weken staakt-het-vuren.