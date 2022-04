Wat een demasqué he. Het Russische leger blijkt niets waard. De FSB kan ook niks behalve The Sims 3 verwarren met 3 simkaarten. En die poëtische, ietwat mystieke verfijning die we altijd vermoedden onder het kleptocratische gezicht van de Russische elite stelt ook continu teleur. Want die literatuur komt niet verder dan gewoon heel blasé mijmeren dat Oekraïne 'een prachtig land is, maar jammer van die Oekraïeners - die allemaal dood moeten.' En die algehele mystiek reikt niet veel dan gewoon ja en amen knikken voor de grote leider en hopen dat het leed van de wereld eindigt in een nucleair vagevuur. Allemaal uiteindelijk even kitsch als die nieuwe militaire kathedraal van ze.

Bovenstaand tijdens de dagelijkse talkshow van Poetins hoofdpropagandist Vladimir Solovyov zegt een panellid dat het een scenario is dat deze oorlog eindigt met nucleaire aanvallen. Solovyov zelf (!, niet de dame) zegt vervolgens: "Maar wij gaan naar de hemel, en zij [u, red.] zullen creperen." Ondertussen herhaalde Poetin gisteren cryptisch dat hij bereid is tot het inzetten van nucleaire wapens. Tot zover het dagelijkse inkijkje in de Russische psyche.

Poetin, gisteren, wil dat iedereen weet: "We zijn bereid nukes in te zetten"

