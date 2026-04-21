Vroeger toen jongens nog jongens waren en meisjes nog meisjes had je piraten op zee met een eigen radiozender. Die zender danken we aan Bulletje Verweij, Joost den Draaijer (Willem van Kooten), Lex Harding, Rob Out en 123456789TINEKE. Pioniers der Piraten. Maar het werd op 21 april 1976, vandaag een halve eeuw geleden, nog vele malen leuker toen de gang naar de beeldbuis werd gemaakt en men kon genieten van sterren als Adam Curry, Erik de Zwart, Simone Walraven en Wessel van Diepen bij het iconische Countdown. Die muziek was top, maar toen Veronica commercieel ging kregen we nog veel meer moois. Denk aan schoktv als Big Brother, Temptation Island en BNN of jankshow All You Need Is Love en presentator ROLF WOUTERS. Voor sommigen wordt de Formule 1 nooit meer zoals toen op Veronica met Olav Mol. En wat te denken van de hele rotzooi van Harry Vermeegen en Henk Spaan (vzmh), Pamela in Baywatch en lachseries om te schateren als Married... with Children en Two and a Half Man alsook heus interviewprogramma Van Gogh's Zondag. U heeft vast zelf een favoriet.

Maar wat Veronica eigenlijk echt uniek maakte is dat het meer voor mannen was - al ver voordat RTL 7 de bezwete mannenspieren van Schwarzenegger, Van Damme, Stallone en BA Baracus mainstream maakte - en ons de allerbeste actiefilms allertijden voorschotelde toen Netflix nog een dvd-bezorgingsdienst was en er nog lang geen 184 Jason Statham-films bestonden. Alleen bij Veronica kon je tussen de 12 reclameblokken door genieten van Nicholas Cage die de Declaration of Independence jatte. Er bestond zoiets als de MEIMAND FILMMAAND, dan keken we met het hele gezin naar onvergetelijke kaskrakers als Van Helsing, The Chronicles of Riddick, alles van superhelden, Blade, iets met Adam Sandler, Beverly Hills Cop (I t/m III), Austin Powers, The Fugitive, Pretty in Pink, Air Force One, American Pie en natuurlijk all time favourite Con Air. Met die films op het netvlies gebrand konden we rustig slapen. Veronica hoort er simpelweg bij, als National Treasure. Op dus naar de volgende 50 jaar. Proost!