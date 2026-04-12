Sonja Barend gestopt met interviewen

Koningin van de talkshow, RIP

Sonja Barend, een soort Bibeb, maar dan op teevee, is niet meer. Een absoluut icoon van de vaderlandse media is heengegaan; ze werd 86. Ze begon ooit in 1966 bij de NTS (later de NOS), en groeide vervolgens bij Vara (later helaas BNNVARA) uit tot een gezichtsbepalende interviewer. Alles wat goed kan zijn aan televisie, zat in Sonja Barend gepropt. Sonja Barend zette in Nederland de talkshow op de kaart; dat er nu overal op tv (meestal niet bijster goede) praatprogramma's zijn, is dan ook deels haar wrange nalatenschap. Iemand die zo goed was in haar vak dat er een award naar is vernoemd; dan moet je in Nederland dus bij Rinus Michels of Sonja Barend zijn. In 2017 verscheen van haar hand nog de memoires Je ziet mij nooit meer terug. Een wrange titel op een dag als vandaag, maar gelukkig zien we haar sowieso nog terug in de vele beelden die online circuleren (hieronder een greep).

Een greep uit een rijk oeuvre

@Schots, scheef | 12-04-26 | 15:11 | 73 reacties

