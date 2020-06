De Main Cathedral of the Russian Armed Forces heet-ie, 95 meter hoog, in 600 dagen gebouwd, in een stijl die volgens de wiki ergens binnen Russian Revival valt. We vinden er van alles van al weten we niet precies wat, maar in ieder geval genoeg om het niet meteen met West-Europees dedain af te serveren als een Slavisch-Orthodoxe reactionaire rariteit. Wat het in principe natuurlijk wel is, maar dat betekent nog niet dat het (voor hen) niet van daadwerkelijke waarde is. Sowieso een niet heel seculiere openingsspeech van de Russische patriarch trouwens:

"With this harmony between the might of the armed forces and the spiritual might of the church, of the spiritual and material, of church and state. Let the path of our people go into the future in peace and prosperity. And on this path, god willing, let there be new victories, new achievements and no defeats." De kathedraal heeft zelfs een eigen website speciaal met een deuntje om weer even helemaal religieus van te worden. Enfin, zoals ze op het internet weleens zeggen, which way, Western man?

Is toch net een still uit een Red Alert cinematic