Weten we zeker dat dit is gegaan zoals we denken dat dit gegaan is? Nee. En toch weten we het zeker. Een of ander vers FSB-debieltje kreeg de opdracht '3 sims' [3 симки] te planten en dacht dat het om computerspel The Sims 3 ging. En hij nam het zekere voor het onzekere door daar dan ook maar meteen 3 van te planten, want je weet maar nooit wat die 3 nou eigenlijk betekent. Maar goed, u bent hier natuurlijk voor de journalistieke verdieping, dus natuurlijk zochten wij het voor u uit. Van links naar echts ziet u: The Sims 3 Expansion Pack 'Seasons', 'Master suit stuff', en 'Outdoor living stuff'. Mooi ook verder, die onmiskenbaar verse Zalando-vouw midden in dat rode t-shirt.

Tijdens deze vermeende FBS raid werd volgens Poetin (vid onderaan topic) zogenaamd een Azov neo-nazi moordaanslag op tv-presentator Vladimir Solovyov - een beetje Poetins Matthijs van Nieuwkerk - verijdeld. Nou, gelukkig maar, want we genieten al sinds het begin van de speciale militaire operatie die 4 dagen duurt van het hallucinante grafdelven dat er dagelijks in die show plaatsvindt. Nee maar oprecht, ondertitelde fragmenten uit zijn show behoren tot de belangrijkste inkijkjes in de Russische psyche, en die stellen zelden gerust.

Maar goed, wederhoor in je thee op het vliegveld!



ONDERTUSSEN: Draait Rusland de gaskraan naar Polen dicht.

Hallo SPAR. En lol om die groene pruik ook

Dit ongeveer

Die 'handtekening' waarschijnlijk toch niet de knullige fout die het eerst leek

U bent een nazi moordcommando en neemt mee...

Lul nou niet Vlad