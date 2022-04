Onofficieel zijn we al in oorlog met Rusland sinds 24 februari. Het westen heeft vanaf het moment van de invasie alles in het werk gesteld om al dat indirect of direct van Russische financiele waarde is in het westen te confisqueren of te vernietigen. Dagelijks komen daar honderden miljoenen bij. Zelfs als Rusland zou besluiten om vandaag nog de oorlog te stoppen gaat die vernietiging van Russisch kapitaal en de economie nog maanden zoniet jaren gewoon door.

Gebieden veroveren is niet het meest lastig, maar gebieden bezet houden, zeker in een land als Ukraine is vele malen lastiger. Los daarvan is Ukraine er op gebrand om vooral de kust en Marioepol te de-Russificeren, dat gaan Russen niet maanden, laat staan jaren volhouden.

Dreigen met nucleaire oorlog of het werkelijk inzetten van kernwapens is pure zelfdestructie. Daarnaast heeft China al lang aangegeven hoever Putler mag gaan voordat ze een actieve stelling tegen de oorlog gaan innemen. Een kernoorlog betekent evenwel vele tienduizenden Chinese doden en een enorme impact op de Chinese economie.

Inzet van tactische kernwapens in Ukraine zelf zal betekenen dat nog meer landen zich tegen Rusland keren

Het beste scenario is als Putler op korte termijn wordt verwijderd.