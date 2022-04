:

Over lieve waakhonden gesproken; ik kwam gisteren uit de stad, liep naar de auto langs een hek en een waakhond stond erachter. Op de achterpoten, blij kijkend, nog net geen kopjes gevend dus even wat gekroeld en het had me niet verbaasd als hij de tuin in zou trekken, de deur voor me zou openen, de sieraden van de vrouw voor m'n voeten zou leggen en ook nog eens de code van de kluis zou intoetsen en dan met een blije blaf aankondigen van: "je kan erbij hoor".

Oftewel, beestje kon wel wat bijles gebruiken...

Oh ja, wat betreft Poetje en het snelle afschieten, denk dat dat niet gaat gebeuren wanneer ( niet als, wanneer ) in het oosten de eerste successen gaan komen. Intern is hij niet gewipt toen het heel slecht ging de eerste 3 weken, nu is het te laat en zitten ze allemaal in datzelfde schuitje. Held van de Sovjetunie, pardon, Rusland, paria in het buitenland. Die Lavrov hoeft niet meer in het westen naar de VN of Brussel te komen, die wordt meteen opgepakt en berecht en dat weet hij.