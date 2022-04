: Kijk, Zo'n Peter Wijninga is natuurlijk geen Theodorus Goldbach. Ik weet dan ook zeker dat als ze niet wisten dat je het zo druk had op geenstijl ze jou wel hadden gevraagd.

Peter Wijninga heeft Air Power Strategy gestudeerd aan USAF Air University, Maxwell Air Force Base, VS. Van 1996 tot 1999 was hij docent luchtmachtstrategie aan de Nederlandse Defensie Hogeschool. Van 2001 tot 2004 was de heer Wijninga hoofd Operationele Evaluaties bij de Defensiestaf, Ministerie van Defensie, in welke hoedanigheid hij verantwoordelijk was voor de operationele evaluaties van de Nederlandse inzet in Bosnië, Macedonië, Eritrea en Irak.

Van 2004 tot 2007 was Peter Wijninga terug bij de Luchtmacht als hoofd van de afdeling Beleid & Plannen van de RNLAF.

In 2008 diende kolonel Wijninga als plaatsvervangend commandant Kandahar Air Field (DCOMKAF) in Afghanistan. Na het voltooien van zijn tour als commandant Guided Missile Group, ging Peter Wijninga in 2012 naar The Hague Centre for Strategic Studies.

