Nou, wat wil. Gister stemde de laatste democratie van Europa Wit-Rusland per """referendum""" met een respectabele 65,2% voor een nieuwe grondwet waarin de eigen non-nucleaire status geschrapt is. Lukashenko's toelichting bij een plaatselijke 'stembus': "Als jullie kernwapens stationeren in Polen of Litouwen, langs onze grenzen, zal ik mij tot Poetin wenden om hem te vragen de kernwapens die ik heb weggegeven zonder enige voorwaarden weer terug te plaatsen." En dat dus daags nadat Putin z'n nucleaire arsenaal op scherp zette. De grondwetswijziging leidde tot grote protesten en zo'n 800 arrestaties.

Allemaal heel leuk van Lukashenko trouwens, maar Polen noch Litouwen hebben NATO-nukes. Er liggen Amerikaanse nukes in België, Duitsland, Italië en Turkije. De Britten en Fransen passen op de eigen winkel. En dat de Amerika die stash verder naar het Oosten schuift zou helemaal nergens op slaan, want voor het bereik is dat niet nodig, en het legt ze alleen maar dichter bij vijandige dreigingen. Het was twee jaar geleden een marge-debatje, en daar bleef het bij.

In ander nieuws lijkt het erop dat Wit-Rusland nu gedwongen wordt zijn schuld in te lossen voor Putins hulp bij het neerslaan van Wit-Russische protesten afgelopen jaar. Het land was al een open doorvoerpunt voor Russische troepen naar Oekraïne. "Belarus is preparing to send soldiers into Ukraine in support of the Russian invasion in a deployment that could begin as soon as Monday, a U.S. administration official said Sunday evening." Ja, mocht dat kloppen dan wordt het druk aan de poorten van Kiev.

Wie zijn er eerder, de Wit-Russen of die 12.000 Tsjetsjenen?

Red Squares = Belarus

