Tot niemands verrassing vertelde Putin tijdens zijn Carlson-interview exact wat de Russen zoal van de situatie vinden. Historisch is daar natuurlijk wel zo hier of daar wat op af te dingen, maar ja, Zo gaat dat nu eenmaal met geschiedenis. Het is maar net wie je het vraagt. Daarom schrijven ze dus shit op. Zodat je later iemand aan zijn woord kunt houden. Maar goed, aangezien een belangrijk onderdeel van het huidige politieke leven bestaat uit het inschatten of meneer de president er cognitief nog helemaal lekker bij zit, Putin blijkt zijn shit nog prima op orde te hebben.

En daarom stellen wij, voor de checks en balances, voor dat Carlson nu twee uur Biden ‘doet’. Waarom niet?