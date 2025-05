De geschiedenis wordt weliswaar geschreven door de overwinnaars, dat weerhoudt de verliezers er natuurlijk nog niet van een speech neer te pennen, of daar iemand voor in te huren. Kamala Harris heeft na haar vertrek als vice-president afgelopen januari even haar klep gehouden, maar keert nu terug met een redevoering en och, wat heeft ze toch een leuke lach, en Doug is er ook. Angst is besmettelijk, zegt ze, maar moed ook, en dat zijn natuurlijk precies de inspirerende, in positief opzicht opruiende teksten waar we dit retorisch wonder van kennen. Allemaal leuk en aardig, die importheffingen zijn ook hartstikke stom, maar als dit het beste is dat de democraten te bieden hebben gaat het een lange zit voor ze worden (al is er natuurlijk altijd nog Buttigieg). Want laten we wel wezen: zoals Feyenoord en PSV dit seizoen waarschijnlijk Ajax kampioen gaan maken, maakten Biden en Harris Trump president.