Haha, nou nee, echt niet natuurlijk! Maar ‘sorry’ en ‘pardon’, u snapt hem wel verder. Die Hunter heeft wel een lekker pardon gescoord bij die ouwe van hem. Volledig boven de wet verklaard voor de afgelopen 11 jaar en tot na oud en nieuw. Het meest verrassende daaraan is wel dat je het vermoeden krijgt dat hij voor 2014 schoon was. Het gerucht gaat dat dit slechts het openingssalvo is: minimaal Bidens broer, Adam Schiff, Anthony Fauci en Biden zelf zouden nog volgen.

De enige die vooralsnog juridisch met lege handen blijft staan is Nancy Pelosi: dan had ze Biden maar niet onder de bus moeten gooien. Dementie gaat nog eens heel groot worden in het vrije Westen.