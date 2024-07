De ontkenningsfase is achter de schermen definitief voorbij. Joe Biden is ongeschikt als kandidaat tegen Donald Trump. De Democraten staan er hoe dan ook slecht voor, maar doorgaan met Biden, die sukkelt tussen incompetent en incontinent, is politieke zelfmoord. Dat is ook doorgedrongen bij de top van de partij en de inner circle van de president, meldt Axios . Biden zit momenteel zijn coronabesmetting uit, maar hakt mogelijk dit weekend al de knoop door. "We increasingly hear top Biden aides, including ones who initially urged him to fight on after his disastrous debate on June 27 — 21 days ago — are saying it's now when, not if, Biden announces he's not running."

Alsof het allemaal nog niet duidelijk genoeg was, heeft ook oud-president Obama zich uitgesproken over het lot van zijn voormalige VP. "Former president Barack Obama has told allies in recent days that President Biden’s path to victory has greatly diminished and he thinks the president needs to seriously consider the viability of his candidacy, according to multiple people briefed on his thinking", lezen we in de Washington Post.

Het is ondertussen een godswonder dat Biden nog ergens een sprankje geloof in zichzelf heeft. Het is niet meer de vraag of de keizer moet toegeven dat hij poedeltjenaakt richting een megaverlies sjokt, maar wanneer. Ach. We hebben wel gelachen.