A) Ja

B) Gedeeltelijk

C) Vrijwel iedereen schijnt inmiddels te weten dat Joe Biden de handdoek in de ring gooit, behalve Joe Biden zelf. Of misschien weet hij het wel, maar is hij het gewoon even vergeten. Kan de beste overkomen

D) Trump wordt niet alleen de 47ste president van de VS, hij wordt ook de laatste

E) En dat is dus exact hoe het al jaren gaat, en wat bovendien gewoon het natuurlijk verloop van cognitieve achteruitgang wegens ouderdom is: soms gaat het goed, maar vaak niet en bovendien gaat het steeds vaker steeds minder goed - maar er blijven heldere momenten

F) Hij probeerde het voor het eerst in 1988, maar dat mislukte. Hij probeerde het weer in 2008, maar ook dat mislukte. In 2020 probeerde hij het weer, en toen lukte het. Dit jaar gaat hij het weer proberen, en niets of niemand lijkt hem van gedachten te kunnen veranderen

G) Die arme man, stottert al z'n hele leven (is verzonnen), is één keer verkouden tijdens een debat - en z'n hele halve partij wil van hem af

H) Deze eikel probeert weer live op het podium z'n pamper vol te schijten, loopt dan weer als een verdwaasde zombie te buigen naar lucht, probeert op een onzichtbare stoel te gaan zitten en wordt tot slot weer eens afgevoerd door zijn levende wandelstok

I) Gaat nog steeds uitermate matig met sleepy Joe Biden, de totaalzombie die alleen nog maar leeft omdat-ie is vergeten dat hij al is overleden

J) Nee

K) Anders, namelijk...