Hee, Andrew Schulz, vraagt u zich af, waar ken ik die naam ook alweer van, nou, van zijn podcast, waarin Trump op een cruciaal moment in de campagne te gast was in een vrij fenomenale aflevering, en van zijn behoorlijk leuke werk als comedian. Deze week schuift Pete Buttitieg aan, en ook die naam kent u mogelijk al. Legde het in 2020 als Democraat af tegen Biden, die hij in elke gezonde politieke partij vier jaar later alsnog had opgevolgd, maar ja, de Democraten zijn geen gezonde partij, eerst moest iedereen die het gore lef had om te benoemen dat Biden seniel was het ontgelden, daarna moest Biden het ontgelden, en als kers op de taart werd de impopulaire vicepresident Kamala Harris naar voren geschoven (we weten allemaal hoe dat afliep). Afijn, Buttigieg is de enige Democraat die met enige regelmaat mag opdraven op Fox News en het nog goed doet ook, is een veteraan die in Afghanistan diende, is bij lange na niet zo geschift als de identitaire flank van zijn partij, maar tegelijkertijd zo gay als een musical, wat de kritiek uit die hoek enigszins zal doen verstommen. Vermakelijk gesprek met de man deze week bij Schulz, en een interessant voorproefje van wat ons in 2028 te wachten staat: Vance vs Buttigieg.