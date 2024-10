Onderstaand Baracks gebod, bovenstaand de niet unaniem positieve reacties uit de doelgroep. En om de schade te ondervangen komt Kamala's team nu ineens met een wel heel interessante pivot: crypto, maar dan voor "Black men". Zie het paniekbasketbal na de breek: "Protect cryptocurrency investments so Black men who make them know their money is safe." Kom nou.

Gisteren dan, direct voordat Trump het podium op geroepen werd voor een live-interview door Bloomberg, zei de gastheer: "Just for the record (...), The Economic Club of Chicago and Bloomberg both invited Vice President Harris to a similar interview about her economic plans, but she has declined so far." Exact hetzelfde dus als onlangs de eigenaar van TIME Magazine, die schreef: "Harris declined repeated requests for an interview for this story. In contrast, Trump talked about his policy vision with a TIME reporter for 90 minutes across two interviews." De echte reden? Ze hééft geen toonbaar economisch beleid.

En daarbij komt Kamala's VP Tim Walz' campagne gericht op "mannen" ook dusdanig slecht van de grond dat zijn plotselinge fazantenjacht in een CNN-panel wordt afgedaan met voor CNN-begrippen haast onbestaanbare taal: "Democrats care more about dudes who wanna become women than dudes who just wanna be men, and no hunting cosplay or cringey videos is gonna change it."

Ondertussen een van de belangrijkste Afro-Amerikaanse influencers Charlamagne tegen Andrew Schulz, na dat fantastische interview met Trump: "A young black man, twenty-something, not gonna say his name - I should say his name - turns to me and goes: Flagrent [Schulz' interview] is going to get Trump elected."

Dat klopt overigens, de race is gelopen. Gisteren stond Trump in de Swing State Kiescollege-peilingen (al een paar dagen) nog op 0,4% voorsprong, vandaag is dat 0,7%. En Nate Silver moet z'n bek houden!