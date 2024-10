Well well well

Sinds het begin van dit jaar zijn er al 108 illegale immigranten gestorven in het Amerikaans-Mexicaanse grensgebied in New Mexico. Honderdacht. Daarmee is het aantal immigranten dat door uitputting of uitdroging de dood vond bij het oversteken van de grens al bijna even hoog als het totaal van 2023, toen er 113 immigranten stierven. Maar hoe zat het onder Trump? Nou, in 2020 waren het er NEGEN en in 2019 TIEN. Het is dus vertienvoudigd.

Dat is toch een pijnlijke statistiek te noemen voor Joe en Kamala, die immigranten immers toch een beetje zien als hoeksteen van de samenleving. Is het aantal illegale overstekers dan zo gestegen? Niet per se. Door toegenomen grensbewaking door het Mexicaanse leger en een oversteekmaximum van 2.500 migranten per dag worden de illegalen wel langs gevaarlijkere routes geleid door smokkelaars. Vaak doorkruisen ze lange, slecht begaanbare stukken woestijn. Oh en HET KLIMAAT. De afgelopen jaren was het nog net iets bloedheter dan het er normaal bloedheet is. THANKS JOE BIDEN.