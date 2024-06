Zo’n Biden oogt met zijn 81 jaar nog verdomd fris om drie uur ‘s nachts op een vrijdag. Superknap ook hoe hij op alle vragen het antwoord wist. Best logisch dat hij vroeger bij de beste helft van zijn klas behoorde. Maar ff serieus. Mensen, wat een opluchting. We zitten niet in een door AI-gegeneerde bubbel waar de machtigste man op aarde een demente oude gek is. Nee, de bubbel dat zijn de anderen. Dat zijn de Nederlandse correspondenten in de VS. De democraten die hem vorige week nog spraken en hem scherp en coherent noemen. De bubbel dat is dokter Jill, niet doctor Phill.

En Trump ontsteeg ook niet het niveau van Oranje tegen Oostenrijk. Maar dat maakt niet uit, want we worden kampioen!