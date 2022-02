Je gedachtetrein is beangstig realistisch. Punt is echter dat Putin juist de gene was die zijn generaals het afgelopen decennium in (relatieve) toom heeft weten te houden. Daar zitten machtige mannen tussen en het zijn absolute hardliners. Het valt niet te overzien wat de gevolgen zijn van een Rusland zonder Poetin en geen idee of de wereld dan beter af is. Wie is zijn alternatief?

Reken erop dat indien onderhandelingen falen er grote kans bestaat dat er daadwerkelijk enkele 3e generatie tactische bommen ingezet kunnen worden om Putin's vastberadenheid op de meest "krachtige" wijze ten toon te stellen.

Ik las de afgelopen dagen van meerdere reaguurders de veronderstelling dat kernwapens een no-go zijn vanwege MAD. Dit is een denkfout verworven uit koude-oorlog kennis. We zijn inmiddels 2 generaties kernwapens verder en onder andere de neutronenbom is tegen internationale afspraken in, door ontwikkeld en inzetbaar als "conventioneel" tactisch wapen. Het is publiek geheim dat een handjevol mogendheden deze tactische low yield wapens al hebben ingezet met als beste voorbeeld Falluja airport bij de inval in Irak.