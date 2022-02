Tot voor kort was Oekraine een draaischijf van mensenhandel, corrupte olie-industrie incl. familie van Biden daar in het bestuur en een soort mega Polen die we er niet bij wilden. Ook weten we dat bv Rutte en de EU normaliter liegen en verborgen agenda’s hebben. Ineens is dit allemaal vergeten en mag dat zielige land dat nodig bevrijd moet worden van boze buurman Poetin en snikkend straks de verheven EU-waarden in ontvangst mag gaan nemen onze grootste vriend. De inwoners zullen juichend langs de straat staan als Timmermans en Ursula langskomen en allemaal vrijwillig in 1 keer bekeerd zijn tot EU-isme en helemaal vergeten zijn wat ze zelf al sinds jaar en dag doen. Nobele Wilden, allemaal. Gelukkig is kolonialisme al afgeschaft.

Wat voelt het toch fijn om nu weer aan de goede kant te staan in de geschiedenis en hoe fijn is het te kunnen vinden: West=goed, Oekraïne=goed, Rusland=fout. De journalisten zeggen het allemaal.

Als de oorlog niet verder uitbreidt en Oekraïne bij de EU geveegd wordt, worden we een jaar later wakker en zien we weer een uitbreiding van de EU naar het Oosten, weer extra veel nadelen voor de EU zelf, extra nieuwe “Polen” in Nederland waar nu al zo over geklaagd wordt, een nieuwe geldput in het oosten enz.

Alle nadelen van de EU in het kwadraat incl. nog meer erodering van vrijheden. We mogen nu al niet meer de ‘desinformatie’ uit het Oosten lezen. Geen een regering zegt dat hij censuur pleegt, het is altijd bescherming tegen desinformatie en verkeerde invloeden.

Het kan dus altijd erger. De enige die hier in onze Tweede Kamer een beetje tegengas geeft is zelf een over 20 paarden getilde gillende proleet met een complex. In feite wordt nu Poetin gecanceld en zijn de hele EU en alle journalisten Woke en inclusief.

Arm Nederland.