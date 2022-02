Sjoerd Sjoerdsma, het stereotype van de D66-politicus.

Wat-ie zegt als hij in de schijnwerpers staat heeft geen relatie tot wat hij verkondigt wanneer hij zich onbespied waant. De persoon Sjoerdsma heeft niets van doen met de politicus Sjoerdsma. Sjoerd Sjoerdsma zoals hij zich als politicus presenteert is een constructie, een fictie, een rol in een door de partij geschreven toneelstuk, fake, een fata morgana.

We wisten het al, maar het keiharde bewijs wordt hier geleverd. We ervaren hoe de échte Sjoerd Sjoerdsma zich á la minute kan omtoveren in de geconstrueerde Sjoerd Sjoerdsma. Plop! Het kost hem totaal geen moeite om in die rol te kruipen, hij hoeft slechts te besluiten om in vermomming te gaan en het is al gebeurd. Dat zegt wat. Het is tweede natuur, het is ingebakken, ingetraind, een automatisme. Er is geen sprake van Dr. Jekyll and Mister Hyde, geen sprake van een transformatie, het is niet zo dat Sjoerd het ene moment zus is en het andere moment zo, welnee, Sjoerd is altijd ploert, maar buiten de schijnwerpers is hij eerlijk en laat hij zijn ware ploertengezicht zien, en zodra hij de warmte van de schijnwerper voelt schiet hij als vanzelf in zijn rol en speelt hij een Sjoerd die hij niet is. Hij is altijd een ploert dus.

Het is alles beeldvorming. Als het beeld maar overtuigt. Hoe beter je kunt verbeelden, des te hoger scoor je. Wie je wezenlijk bent telt niet, is bijzaak. Dat is D66 ten voeten uit.