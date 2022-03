@drs. Levi Samsonov | 12-03-22 | 09:48:

"Ik vrees dat een flink deel van de 'tijdelijke' asielzoekers ongeacht de uitkomst van de oorlog gewoon definitief blijft.''

Die PvdAer, Kati Piri, die in augustus ook zo'n beetje half Afghanistan hiernaartoe wilde 'evacueren', heeft zulks al gewoon in de Tweede Kamer gezegd: ''We moeten er vanuit gaan dat die mensen hier blijven''.

Maar waarom moeten we dat? Ik vind dat nogal wat. Oorlogsvluchtelingen zijn hier in principe voor de duur van de oorlog; daarna gaan ze weer terug. Alleen, dat gaan ze nooit. Je ziet het mbt die 115.000 Syriërs: op Idlib na is het al tijden rustig in Syrië - ik meen gelezen te hebben dat Denemarken ze ook actief terugstuurt, maar dat weet ik niet zeker - maar hier bedenken ze steeds redenen en 'excuses' waardoor het niet mogelijk is terug te keren: Assad is aan de macht (die was trouwens ook al aan de macht voordat die hele chaos daar losbrak, en als Assad niet aan de macht was, dan wel iemand anders, waarvoor ze ook 'nu juist gevlucht' waren); ze hebben ginds niets meer om naar terug te gaan (dan verblijven ze voorlopig maar bij familie); ze zullen er met de nek aangekeken worden, omdat ze 'weggegaan' zijn (tsja, indien waar, is dat vervelend, maar is dat een reden voor een permanente verblijfsvergunning in Nederland?); en natuurlijk de vriendjes en vriendinnetjes van hun aaibare kinderen die achtergelaten moeten worden, en de algehele ''geworteldheid'' van he hele gezin na 5 á 6 jaar (alsof kinderen geen nieuwe vriendjes en vriendinnetjes zouden kunnen maken; alsof het onmogelijk is om te wortelen in het land waar je vandaan komt).

Dit zullen we over een tijdje ook gaan zien met al die Oekraïners: zeker, ze zullen nu graag zo snel mogelijk terug willen, maar duurt het allemaal wat langer, zeg 2 á 3 jaar, dan zullen ook zij de voordelen van de Nederlandse verzorgingsstaat hebben ontdekt, en nooit meer terug willen. En mochten het er inderdaad meer worden dan die Syriërs, dan zal het CBS zijn prognoses mbt de bevolkingsgroei weer drastisch moeten bijstellen, en tikken we de 20 miljoen inwoners wellicht al voor 2030 aan. Want hoewel de Gutmenschen ons om de oren slaan met: ''Ja, maar deze mensen ZIJN onze regio; dat zeggen ''jullie'' toch altijd: opvang in de regio?", zal de instroom en opvang uit allerlei derdewereldlanden in Afrika en de islam-regio's ook 'gewoon' onverminderd doorgaan.