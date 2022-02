Je beseft het niet denk ik maar zo reageerde het Westen dus ook op de moffen: Laat maar gaan, de prijs is hoog.

Verder is er nog altijd een dienstplicht in Nederland.

Verders, als je NAVO leden gaat opofferen is dat het einde van de NAVO. Die gaat sowieso op de proef gesteld worden want landen willen wel lid zijn en de vruchten plukken maar geen mest door hun handen krijgen.

De enig juiste reactie is oorlog, en dat had men al veul eerder moeten zeggen.

Zoals het er nu naar uitziet komt die oorlog er ook. En die gaat bloedig en heul naar worden.

De vluchtelingen uit de Oekraïne gaan echt het probleem niet worden, die passen zich aan en is betere importkwaliteit dan wat we normaal binnenhalen. Sowieso meer uit de regio...

Maar wat jij even moet gaan begrijpen is dat dit een stuk verder gaat dan Oekraïne en wel of geen lid van NAVO.

Even voor de duidelijkheid: Ik begrijp waarom Putin dit doet, geef hem zelfs gelijk gedeeltelijk, maar wat er nu gebeurt is ontoelaatbaar. Dit is het einde van veiligheid in Europa en dus een directe bedreiging van NAVO.

En dan nog wat: Rusland gaat niet bepalen wie er wel of geen lid wordt van de NATO. Punt! They are not the boss of us.