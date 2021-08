Mooie stuf voor een samenzweringstheorie:

De Taliban waren tijdens hun vorige heerschappij tot 2001 radicaal tegen het verbouwen en gebruik van opium.

De vraag is krijgen we nu weer een gigantische stijging van de heroïne-prijzen en/of gewoon minder verslaafden?

"The Taliban enforced a ban on poppy farming via threats, forced eradication, and public punishment of transgressors. The result was a 99% reduction in the area of opium poppy farming in Taliban-controlled areas, roughly three quarters of the world's supply of heroin at the time."

Waar je nu nog maar nauwelijks over hoort trouwens. Dus dat de Taliban in 2001 de opiumoogst tot zowat zero hadden gereduceerd. En dat enkele jaren na de Amerikaanse invasie weer de ene na de andere recordoogst werd behaald:

"Rise of the Taliban (1994–2001)

In July 2000, Taliban leader Mullah Mohammed Omar, collaborating with the UN to eradicate heroin production in Afghanistan, declared that growing poppies was un-Islamic, resulting in one of the world's most successful anti-drug campaigns. The Taliban enforced a ban on poppy farming via threats, forced eradication, and public punishment of transgressors. The result was a 99% reduction in the area of opium poppy farming in Taliban-controlled areas, roughly three quarters of the world's supply of heroin at the time.[17] The ban was effective only briefly due to the deposition of the Taliban in 2002."

en.wikipedia.org/wiki/Opium_productio...