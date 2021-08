Raar. Demissionair despoot Mark Rutte tweette zaterdagavond dat hij overleg had met MinDef Bijleveld, maar die zei een paar uur later dat ze net uit de bioscoop kwam (SIGINT). Het oorlogsepos op haar zilveren doek liep beter af dan de horrorfilm in Afghanistan. Sinds de Amerikanen 'lol fuck it' zeiden, is Kunduz was al gevallen, Tarin Kowt en Kamp Holland werden eerder deze week overlopen en de Amerikaanse inlichtingendiensten zaten er een jaar, toen een half jaar en inmiddels een maand tot negentig dagen naast met hoelang het zou duren voordat Kabul valt: er wordt geschoten in de stad en dat zijn geen sounds of freedom. Kandahar was al kwijt. Jalalabad is dit weekend ook in handen van de Taliban gevallen. Regeringszetel Kabul wordt in de komende dagen - of uren - de zwanenzang van ruim twintig jaar westerse inmenging in een kookpot van koran, stammenstrijd, geopolitieke belangen en opportunistische krijgsleer, een zwanenzang die je vanaf 2001 al uit kon tekenen. Of nog eerder, aangezien de Russen een kwart eeuw voor "ons" dezelfde fout al gemaakt hadden in het onverzettelijke land van opium en in de steek gelaten tolken. Mark Rutte - die vakantie heeft dus nu even niks over kutlanden wil zeggen - spreekt kennelijk dinsdag pas weer over de situatie. Vertaling voor de tolken: jammer joh, te laat.

Ank Bijleveld had misschien beter Rambo III nog eens aan kunnen zetten. Misschien hadden "we" de Taliban op het belang van klimaatverandering moeten wijzen. Misschien hadden "we" ons genderneutraler op moeten stellen. Misschien hadden "we" de Taliban meer lof moeten toezwaaien voor hun strikte coronamaatregelen. Misschien hadden "we" harder aan diplomatieke banden met de Taliban moeten werken. Misschien hadden "we" het aardiger moeten vragen. "We" mogen trouwens ook best een beetje emancipatie van de Taliban verwachten. Misschien hadden "we" ze in de oppositie van de Afghaanse regering moeten uitnodigen, ze zijn tenslotte een soort VOLT voor koranstudenten. Misschien hadden "we" eerder vacatures voor betere social media managers op de ambassade in Afghanistan moeten uitschrijven. Nu is de vacature vervallen en worden alleen nog heel dringend paspoortstempelaars gezocht verzocht om te vertrekken.

Het paleis en het uniform van Maarschalk Dostum hadden "ze" al te pakken, vannacht hebben "ze" ook zijn pornopaleis veroverd. Om over (vliegend en volledig intact) Amerikaans oorlogsspeelgoed maar te zwijgen. "Ze" leren zichzelf vliegen, dus de Amerikanen bombarderen nu hun eigen materieel met B52 bommenwerpers terwijl de laatste stad van het laatste land is omsingeld. De papierversnipperaars op de Amerikaanse ambassade draaien overuren. Luchtbruggen, die we niet zouden zien volgens Biden, zijn de laatste uitweg. Kabul is Joe Bidens Saigon geworden, Afghanistan het Vietnam van de verenigde westerse oorlogsvoerders. Twintig jaar en honderdmiljoenmiljard dollar. Alles voor niets geweest, tenzij het de bedoeling was om alles erger te maken. En tot het allerlaatste moment blijven liegen, liegen, liegen dat er niks aan de hand is. WAAR KENNEN WE DAT BEELD TOCH VAN? Comical Ali heeft een westerse tegenhanger: Joker Joe.

'Er zijn geen Amerikaanse evacuatie-heli's in Afghanistan'

Taliban? Gewoon schooljochies, volgens deze generaal b.d.

Lol. Als Taliban betekent “studenten van de Koran” dan betekent vvd “studenten van de grondwet”

Veteranen (US en NL) reageren...

"Onze" man in Afghanistan omhelst eigen doodsvonnis

The Taste of Freedom

Zin in hamburgers nu

Taliban wil "onderhandelen" over de overgave van Kabul