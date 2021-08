We roepen al vanaf 2012 dat Afghanistan onder 1 voorwaarde gewoon teruggeven moet worden aan de rechtmatige eigenaar namelijk de Taliban, maar wij werden nooit uitgenodigd voor de dialoogtafels. China snapt die dingen tenminste wel. Maar goed, alle Nederlands inzet te spijt, daar gaat Kunduz (maps). En dat doet ertoe, want Kunduz stond onder het bewind van Afghanistans machtigste krijgsheer 'Maarschalk' Abdul Rashid Dostum, een fascinerend figuur (wiki) dat al vanaf de jaren 80 tegen, voor en met iedereen vecht die daar maar zin in heeft. Nu is zijn paleis in minder dan 24 uur veroverd en paraderen de Taliban (onderstaand) zelfs rond zijn uniform - mooie Khabib-muts ook! Dostum is naar verluidt naar het Kunduz' vliegveld gevlucht, en dat lijkt op moment van schrijven het laatste bolwerk van verzet te zijn. Beelden van Kunduz' inlichtingenhoofdkwartier, politiebureau, Dostums paleis, het overige straatbeeld, en een moedige maar verslagen ANA-commando, na de breek.

Lol. De boys in het uniform van Maarschalk Dostum, na verovering van zijn paleis

Kunduz volledig onder de voet gelopen

Daar ging Dostums paleis

Daar ging het inlichtingen-hoofdkantoor

Daar ging het politiebureau

F

Talibs QRF