Want in tegenstelling tot elk NAVO-land is China wel een buurland van Afghanistan, al is de grens slechts 76 kilometer lang. Binnenkort is Afghanistan weer van de Taliban, live territorium-kaar hier. En nu zijn ze dus alvast met alle egards gelegitimeerd door de voornaamste supermacht in de regio. De Chinese staatsmedia schrijft dat "Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on Wednesday urged the Afghan Taliban to make a clean break with all terrorist organizations, including the East Turkistan Islamic Movement (ETIM) and resolutely fight against them." Vervolgens zou de leider van de Taliban-delegatie Mullah Abdul Ghani Baradar gezegd hebben dat "The group will never allow any force to use Afghanistan's territory to harm China's interests". ETIM is een Oeigoerse terroristische organisatie.

Je zou soms bijna gaan denken dat die twintigjarige NAVO-oorlog in Afghanistan onnodig was en het Westen ook met diplomatie en riante beloningen Afghanistan Al-Qaida-vrij had kunnen krijgen. De Taliban waren immers nooit de oorspronkelijke vijand en het was nooit een internationale terroristische organisatie. Ze stonden in 2001 de aanwezigheid van Al-Qaida alleen wel toe op hun grondgebied. Op het moment dat het Amerikaanse ultimatum verliep was er bijvoorbeeld een raad van 1000 Afghaanse schriftgeleerden die bepleitten dat Bin Laden Afghanistan vrijwillig zou verlaten, wie weet wat daar nog mogelijk was. Maar goed hè, andere tijden.

Enfin, de Taliban kan straks natuurlijk alle investeringen en diplomatieke vriendschappen gebruiken bij de wederopbouw van hun land, en gisteren boekten zij hierin alvast een klinkend succes. Tot 31 augustus krijgt het Afghaanse leger nog luchtsteun van Amerika, maar daarna is waarschijnlijk ook dat voorbij.

En dit soort hippe media-offensiefjes gaat ook u vaker zien