We bezingen hun moed en betreuren hun lot. Want we willen het eigenlijk niet zeggen, maar we doen het toch maar: die zijn binnen 2 maanden alle 135 dood of gevlucht, de 20 vrouwen incluis. Net als die 22 Afghaanse commando's die onlangs na overgave op video geëxecuteerd werden.

We keken de boven- en onderstaande trainingsvideo's van Afghaanse commando-vrouwen er nog eens op na. En ja, in vooral bovenstaande video en de afstudeer-beelden na de breek zijn de outfits en gear in ieder geval on point. Maar de motoriek en mimiek in manoeuvreren, richten en schieten kijkt toch een beetje als het vrouwenvoetbal onder de speciale eenheden. Zegt de vakjury op een zonnige middag in Amsterdam met 3 lege Ben & Jerry's-kartonnen en de pizza van gisterenavond strategisch gepositioneerd rondom een laptop van zo'n 2000 euro.

We zagen het allemaal voorbij komen op misschien wel het droevigste Twitter-account van dit moment: Ministry of Defense, Afghanistan, dat elke dag moet roepen dat er geen troepen in Baghdad zijn en dat elke gescoorde hit op de Taliban vermeldt om het naderende einde tot aan hun eigen deurmat in Kabul te verbloemen. En dan durven we de waarheid van al die vermelde successen ook nog eens te betwijfelen.

En laten we ook vooral niet vergeten dat de speciale eenheden van de Taliban er inmiddels minstens zo peppie bij lopen. Dames en heren van de Afghaanse strijdkrachten, we wensen u alle wijsheid toe.

De verse afgestudeerde dames en heren

Zoals Pelosi (3e van rechts) tegen George Floyd zei: "Thank you for you service"

Draad van 13 juli. Deze journo kwam om op 16 juli embedded bij special forces