Bovenstaande moordpartij voltrok zich afgelopen 16 juni te Dawlat Abad (wiki) tijdens de nogal succesvolle veroveringscampagne van de Taliban in zo'n beetje elke Afghaanse windrichting. De Afghaanse 'overheid' telt zo'n 11.000 door de VS getrainde speciale troepen en die zijn inmiddels bijzonder dun gezaaid. CNN schrijft na verificatie van de video dat "After a fierce battle to hold the town, the commandos had run out of ammunition and were surrounded by the Taliban fighters, witnesses said. In one video, about 45 seconds long, a bystander can be heard saying in Pashto, the local language: "Don't shoot them, don't shoot them, I beg you don't shoot them." The bystander then asks: "How are you Pashtun killing Afghans?" The Pashtuns are the main ethnic group in Afghanistan."

Dat laatste zinnetje geeft een inkijkje in een van de redenen dat het zelfs na 20 jaar NAVO-bezetting/begeleiding niet gelukt is een effectieve nationale overheid te creëeren. Afghanistan is een verzamelijk van etnische stammen. Pashtun (wiki) zijn zo'n 48% van de Afghaanse bevolking en de Taliban bestaat voor zo'n 95% uit Pashtun. Dus, ja.

Nu pleiten we al vanaf 2012 in twee talen dat Afghanistan onder 1 voorwaarde - dat het Al-Qaida/IS niet huist - teruggegeven moet worden aan de Taliban, maar ons wordt nooit iets gevraagd. En nu dus, na 20 jaar uitstel van executie, deze toestand. Na de breek een aantal videos van Afghaanse troepen en burgers die naar Iran en Tadzjikistan vluchten, en hoe enkele Afghaanse speciale eenheden dapper stand houden. Het zijn net mensen.

Commandant van de eenheid in Amerika opgeleid. Vader (oud-generaal) woont in VS

"Afghanistan specials forces fight Taliban threat as thousands flee"

Afghaanse soldaten vluchten naar Tadzjikistan

Afghaanse soldaten vluchten naar Iran

Nieuwe Sky News docu van 1 uur: Afghanistan Endgame

De enige docu (2013) die u ooit hoefde te zien om de zaak te begrijpen

Maar dit soort vids met Kendrick Lamar als soundtrack gaan we wel missen

Belangwekkende screens uit bovenstaande vid

