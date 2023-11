Islamitische regimes moet je kort houden en op afstand houden. Die zijn een plaag voor de eigen bevolking.

Ik begrijp niet waarom Nederlandse ambtenaren en bestuurders stelselmatig voorbijgaan aan de misogynie, onderdrukking van andersdenkenden, het innovatief onvermogen en de algehele achterlijkheid van zulke regimes, en ze in het zadel houden door als wereldverberaars de noden van de lokale bevolkingen te lenigen met ontwikkelingshulp en met ongebreidelde opname van illegale immigranten uit die landen.

De enige morele plicht die we als het vrije Westen hebben is het steunen van de bevolking daar in het bevechten van zulke regimes. Als ze dat daar zelf al willen.

Het laatste wat we zouden moeten doen is als dhimmies buigen voor de achterlijke grillen van islamitische regimes en immigranten. Bijvoorbeeld door zulke regimes als minister te legitimeren door met haar vertegenwoordigers op de foto te gaan staan.

We kunnen het wél: Poetins Rusland wordt met miljarden euro's aan militaire steun aan Oekraïne en met miljarden euro's kostende sancties aangepakt. Zelfs tegen een verlicht land als Israël hoor je luide protesten en oproepen tot sancties. Maar waarom zijn we zo poeslief richting alles wat islamitisch is? Waarom dat geheul met islamitische organisaties, terwijl het duidelijk is dat die groeperingen maar één ideaal hebben: een wereldwijde theocratie, of een verzameling van theocratieën, op islamitische leest geschoeid? Terwijl we weten dat in de islamitische cultuur de bevolking in alles de wil van god ziet - en daarmee geenszins gemotiveerd is om zich van het islamitische juk te bevrijden? Terwijl we weten dat de islamitische geschriften een rechtvaardiging bieden voor elke denkbare mensenrechtenschending, zolang deze maar tegen niet-moslims of ongehoorzame moslims wordt begaan?

Is het de angst voor de opstand van de vijfde colonne? Is het de angst om het fysieke gevecht aan te gaan met de vijfde colonne op eigen bodem, en daarmee de eigen veiligheid en eigen mensenlevens op het spel te zetten?

De demografische ontwikkelingen spreken voor zich. De (toenemende) mate van onderdrukking van vrouwen en andersdenkenden als functie van het percentage islamitische volgelingen in een land is reeds empirisch vastgesteld. De buitengrenzen van de gehele islamitische wereld vormen al sinds de zevende eeuw breuklijnen waar conflicten met aangrenzende volkeren ontstaan, doorsluimeren en regelmatig oplaaien. In Europa zijn sindsdien twee grote islamitische invasies afgeslagen, bij Poitiers en bij Wenen.

De derde grote islamitische invasie van Europa is nu gaande. Zelfs onze eigen NAVO-bondgenoot Turkije maakt er bij monde van president Erdogan geen geheim van dat die invasie gaande is en langs demografische weg moet worden voltooid, via de baarmoeder en migratie, onder regie van plaatselijke moskeeën en de islamitische wereld zelf.

Waar blijft de verdedigingswal tegen de derde invasie en de vijfde colonne? Waarom verdedigen we ons niet tegen een expansionistisch gedachtegoed dat een vrij Westers land niets maar dan ook helemaal niets positiefs te bieden heeft, en ronduit vijandig tegenover onze liberale grondbeginselen staat?