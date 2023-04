"Het valt best mee."

Hangt ervan af waarmee je het vergelijkt. En volgens GL kent iedere cultuur zijn eigen "erg". Voor ons blankies is het wel erg, als je vrouw nooit buiten mag komen, niet naar school, slavin van haar man moet zijn en anders te maken krijgt met allerlei leuke dingen zoals verstoting (als ze geluk heeft), verkrachting, of gewoon, moord en dat waarschijnlijk ook nog door vader of om of neef.

Voor islam-vrouwtjes valt dat allemaal heel erg mee, want ze zijn het daar gewend, is de cultuur en ze worden niet massaal ondersteboven op het plein gehangen in het openbaar (hoewel?) dus voor die vrouwkes daar is het even slikken en weer doorgaan. Moeten wij niet te moeilijk over doen! En dat betuttelende, dat helpt de Taliban natuurlijk ook niet om wat menselijker te worden, he?

Ook opvallend: "Geniet de steun van de lokale bevolking". Ja, van wie de baas is, en ik meende dat GL het niet zo had op een monopolie voor de man in deze. Aan de vrouwen daar is vast niks gevraagd. Nee gek, want die kan je niet te zien krijgen, ze zitten opgesloten in huis.