Gisteren vond in het bruisende Nieuwegein het D66-congres plaats en de bekende tweetschrijver G. Wilders uit Venlo merkte op dat het hier om een puur blanke bijeenkomst ging bij de partij die zo hard inzet op diversiteit. (zie bewijsstuk A hierboven). De bezorgde zijlijncommentator beschreef dit gebrek aan variatie in deze politieke beweging als "onnederlands". Serieuze aantijgingen die om een grondig onderzoek vragen.

Diepgravend onderzoek van het GeenStijl Factcheckteam (95 fte) leverde in eerste instantie enkel blanke melkdieven en Oranjesoldaten op, waardoor het lange tijd leek dat wij de heer Wilders gelijk moesten geven. Echter vond een stagiaire in een stoffig ANP-archief een foto waar we na lang staren een persoon met een alternatieve melaninetint vonden. Als u goed kijkt ziet u hem zitten op de afbeelding na de Lees verder (bewijsstuk B). Tip: knijp een beetje met uw ogen om niet verblind te raken door de zee van bleekscheten om hem heen.