Schakelen we nu naar het 119e D66-congres in Nieuwegein. Tijdens zijn toespraak op het vorige zei Rob Jetten tegen Sigrid Kaag: "Je bent voorlopig nog niet weg want je gaat door als vicepremier. Dus later later gaan we nog een veel grootser afscheid voor je organiseren." Dat zal niet vandaag zijn want onder meer DIT rapport staat op de agenda en Kaag gaat inmiddels de bezem door Gaza halen. Agenda (Robbie om 11:45, na de lunch ledeninspraak, eind van de middag Tjeerd uitzwaaien) u vriendelijk bezorgd door Gerben-Jan Gerbrandy. WIE? Dat is de nieuwe EU-lijsttrekker.

Update 12:25 - Jetten is klaar met zijn bijdrage. Over de problemen bij D66 zegt hij: "De mensen wilden nieuw leiderschap maar zagen de oude premier". Het is allemaal de schuld van de VVD dus en nu zitten we met ‘de ruk naar extreemrechts’. “Geert Wilders is on-Nederlands en een bedreiging voor de Nederlandse waarden en Nederlandse identiteit”, zegt Jetten in zijn NEDERLAND EERST!-speech. Ook vraagt hij zich af wat er gebeurd is met ‘die leuke frisse club’ NSC. De D66-leider vindt dat Omtzigt zijn hart verkocht heeft aan de PVV en hoopt dat de NSC-leden zich tegen een samenwerking uitspreken. Afsluitende woorden: "Nederland heeft maar één partij voor de vrijheid en dat is D66."