Hoera het is de laatste Kamerdag van Tjeerd de Groot. Nu zit iedereen zitten de meesten natuurlijk in die Kamer met of vanuit een bepaalde overtuiging. vvd'ers omdat ze bitterballen willen schuiven, Dieren voor de diertjes, Timmerfrans omdat-ie zo geil wordt van macht, SP'ers uit links idealisme, DENK'ers voor Allah, SGP'ers voor God, Thierry om te ontmaskeren dat Klaver een vagina heeft. Maar die Tjeerd de Groot zat daar echt alleen maar om anderen voor de voeten te lopen, mensen te schofferen, de lompe Harry uit te hangen en iedereen tegen zich in het harnas te jagen. Althans, zo leek het dan. Alles moest en zou met zevenmijlslaarzen en daar maakte-ie geen vrienden mee, van boeren, collega's, Kamerleden, partijgenoten, het OM, media tot aan Rob Jetten & Jan Paternotte. De laafjes van Kaag hadden De Groot op een onverkiesbare plek geplempt, waarop De Groot meteen maar naar de 'nazorg' voor vertrekkende Kamerleden vroeg. En die woorden van destijds herhalen we dan maar: er zitten heel veel werkgevers te wachten op zo'n charismatische, constructieve en vrolijke kerel als jij. Bedankt voor alles, Tjeerd. Helaas niet voor alles wat je voor ons hebt gedaan, maar toch bedankt.