De Taliban........ godsdienstwaanzinnige fanaten en moordenaars.

De geestverwanten van ISertje Ilham B. uit Gouda, die vandaag in goede gezondheid per comfortabele vlucht in Nederland is gearriveerd. Ik begrijp nu dat ze is ingevlogen omdat de rechter anders de rechtszaak tegen haar had geseponeerd, of gestopt, of hoe dat in juridische taal ook heet.

Nu kan ze tenminste terechtstaan en haar verdiende straf ondergaan. Maar that's a laugh, natuurlijk. Het zal net zo gaan als met al haar collegaatjes die al eerder hebben 'terechtgestaan': ze zullen alles ontkennen, wisten van niets, en hebben vanaf dag 1 in het kalifaat geprobeerd te ontsnappen, wat helaas telkens maar niet lukte.

Het enige wat ze ten laste gelegd kan worden is: lidmaatschap van een terroristische organisatie, waar dacht ik een max straf op staat van 6 jaar (met een standaard aftrek van een derde voor goed gedrag effectief dus 4 jaar). Ik dacht - maar correct me if I'm wrong - dat die volledige 6 jaar twee of drie keer is opgelegd aan mannelijke ISers, die bij verstek werden veroordeeld (en waarschijnlijk allang dood zijn). De Laura's en de Melissen etc die hier zijn veroordeeld, hebben allemaal veel minder gekregen: Laura H. dacht ik precies de tijd die ze in voorarrest heeft gezeten, en nog wat voorwaardelijk of zo, maar ze kon meteen na de rechtszaak lopen, en die Melis helemaal niks geloof ik.

Zo zal het ook met deze rat uit Gouda gaan: een Mickey Mouse strafje, want ze heeft tenslotte ook 2 'kleintjes' waarvoor gezorgd moet worden, waarna ze een snel een sociale huurwoning zal krijgen en een bijstandsuitkering plus toeslagen.

Ik had als Nederlandse staat die rechter gewoon zijn gang laten gaan: verwerp die rechtszaak dan maar lekker; wij proberen liever die rat uit Nederland te houden.